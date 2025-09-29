Im Norden: Motorradfahrer will Wohnmobil überholen – tot

Ein Überholversuch auf der Bundesstraße 430 ist für einen Motorradfahrer bei Dersau (Kreis Plön) tödlich geendet.

Der 54 Jahre alte Fahrer hatte am Sonntagnachmittag aus einer Schlange hinter einem langsam fahrenden Wohnmobil zum Überholen angesetzt, wie die Polizei berichtet. Der Mann habe gegen 14.30 Uhr zu dem Manöver angesetzt, als ein vorausfahrender Wagen ebenfalls zum Überholen ausgeschert sei.

Unfall auf der B430: Teilstück gesperrt

Es kam zur Kollision des Motorrads mit dem Auto. Das Motorrad stürzte in der Folge. Für die Landung eines Rettungshubschraubers und die Dauer des Rettungseinsatzes musste ein Teilstück der B430 vorübergehend gesperrt werden.

Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen. Der 60 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. (dpa/mp)