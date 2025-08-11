Motorradfahrer stürzt bei Überholversuch – lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer verlor am Samstag im Kreis Herzogtum-Lauenburg die Kontrolle über seine Maschine. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der 58-Jährige war am Vormittag mit seinem Motorrad auf der Dorfstraße in Richtung Klempau unterwegs. In einer Kurve versuchte er laut Polizei, zwei vorausfahrende Autos zu überholen. Er scherte aus, als ihm plötzlich weitere Autos entgegenkamen.

Daraufhin versuchte er, zurück auf seine Spur zu kommen – und verlor die Kontrolle. Er stürzte und blieb verletzt in einem Graben liegen. Ein Krankenwagen brachte den Mann kurze Zeit später mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, so die Polizei. (zc)