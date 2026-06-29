Im Norden

Motorradfahrer prallt mit Reh zusammen – Rettungshubschrauber landet auf Sportplatz

Michael Reis
Beladenes Motorrad am Straßenrand neben dichter Vegetation auf einer kurvigen Landstraße.
Die Maschine des Bikers steht nach dem Unfall am Straßenrand.

Es ist der Albtraum eines jeden Motorradfahrers: Ein Reh läuft plötzlich auf die Straße. Im Norden wurde ein Biker dadurch schwer verletzt.

Ein Wildunfall hat am Sonntagabend bei Kappeln einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer kollidierte auf der Straße von der B201 in Richtung Grödersby mit einem Reh und stürzte schwer.

Der 62-jährige Biker erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Hubschrauber ins Fördeklinikum nach Flensburg geflogen. Als Landeplatz diente wegen der Flutlichtanlage der Fußballplatz einer angrenzenden Schule.

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Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß. Ein Jäger wurde alarmiert, um nach dem möglicherweise verletzten Tier zu suchen.

Im Norden Schleswig-Holstein
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