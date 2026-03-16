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Ein ADAC-Hubschrauber

Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg

  • Bosau

Motorradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall im Kreis Ostholstein: Ein Motorradfahrer ist auf der L306 gestürzt. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

In Bosau (Kreis Ostholstein) ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden. Der Mann sei am Sonntagmittag ohne Beteiligung anderer mit seinem Motorrad auf der L306 in Richtung Brackrade gestürzt, teilt die Polizei mit. Er erlitt demnach innere Verletzungen. (dpa/mp)

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