Gleich zwei Unfälle haben am Donnerstagnachmittag den Verkehr auf der A23 lahmgelegt. In Fahrtrichtung Hamburg bleibt die Autobahn bei Itzehoe vorerst gesperrt.

Die A23 ist nach zwei Unfällen in Richtung Hamburg gesperrt worden. Florian Sprenger

Auf der A23 ist es am Donnerstagnachmittag zwischen Itzehoe-Nord und Itzehoe-Mitte in Fahrtrichtung Hamburg zu zwei Unfällen gekommen. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Autobahn bleibt wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten vorerst voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten um 14.38 Uhr zunächst ein Motorrad und ein Pkw, wie eine Polizeisprecherin der MOPO mitteilte. Der Motorradfahrer wurde mutmaßlich leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

A23: Weiterer Unfall ereignet sich im Stau

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In dem dadurch entstandenen Stau ereignete sich wenig später ein weiterer Unfall: Ein Auto fuhr offenbar auf einen Lastwagen auf. Insgesamt waren dabei drei Fahrzeuge beteiligt. Auch hier wurde nach ersten Informationen eine Person leicht verletzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Da die Fahrbahn mit Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen verschmutzt ist, wurde die Straßenmeisterei angefordert. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist derzeit unklar. (rei)