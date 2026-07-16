Gleich zwei Unfälle haben am Donnerstagnachmittag den Verkehr auf der A23 lahmgelegt. In Fahrtrichtung Hamburg bleibt die Autobahn bei Itzehoe vorerst gesperrt.

Auf der A23 ist es am Donnerstag zwischen Itzehoe-Nord und Itzehoe-Mitte in Fahrtrichtung Hamburg zu zwei Unfällen gekommen. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Autobahn bleibt wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten vorerst voll gesperrt.

Laut der Rettungsleitstelle kollidierten um 14.38 Uhr zunächst ein Motorrad und ein Lkw. Bei einem Überholvorgang hinter der Anschlussstelle Itzehoe-Nord in Richtung Hamburg, soll der Lkw-Fahrer den Motorradfahrer übersehen haben. Den Beamten zufolge sei es dann zu einem leichten Zusammentoß gekommen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

A23: Weiterer Unfall ereignet sich im Stau

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In dem dadurch entstandenen Stau ereignete sich wenig später ein weiterer Unfall: Ein 27-jähriger Mann in einem Volvo erkannte die Situation des abbremsenden Verkehrs offenbar zu spät und fuhr erst einem anderen Auto auf und schließlich noch einem weiteren.

Nach aktuellen Angaben sind bei beiden Unfällen insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Alle fünf wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Rettungsleitstelle. Auf der Autobahn mussten drei Unfallwagen und das Motorrad abgeschleppt werden.

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Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Da die Fahrbahn mit Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen verschmutzt ist, wurde die Straßenmeisterei angefordert. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist derzeit unklar.



Transparenzhinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass der Motorradfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen sei. Wir haben die Angaben korrigiert.