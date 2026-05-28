A7: Teenager baut schlimmen Crash – Motorrad in Stücke gerissen

Schwerer Unfall auf der Autobahn 7 bei Tarp nahe Flensburg: Ein 18-Jähriger ist auf einem Motorrad auf ein Wohnmobil aufgefahren und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden kurz vor der Anschlussstelle Tarp. Wie die Polizei der MOPO sagte, berührte der Biker aus noch ungeklärter Ursache das Heck des Wohnmobils und kam dadurch ins Schleudern. Er stürzte und wurde schwer verletzt.

Motorrad bei Unfall auf A7 in Stücke gerissen

Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn, die für etwa drei Stunden gesperrt wurde. Zum aktuellen Gesundheitszustand des 18-Jährigen gibt es keine offiziellen Informationen.

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Wie schnell der junge Biker war, ist nicht bekannt: Aber die Kräfte, die bei dem Unfall wirkten, waren so immens, dass das Motorrad in Stücke gerissen wurde. Laut einem Reporter vor Ort gerieten Teile des Wracks in Brand und mussten gelöscht werden. Die beiden Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt.