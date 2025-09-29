Mordmerkmal Grausamkeit: Eltern nach Fund von totem Baby in Haft

Eine 24 Jahre alte Frau und ein gleich alter Mann sind von der Polizei in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) festgenommen worden. In ihrer Wohnung wurde ihr erst vier Monate alter Säugling tot aufgefunden. Es besteht der Verdacht auf Mord.

Die Kripo-Ermittler und die Staatsanwaltschaft sind nach bisherigen Ermittlungen sicher, dass die Eltern für den Tod des vier Monate alten Mädchens verantwortlich sind. Der Verdacht: Mord durch Unterlassen.

Brunsbüttel: Eltern in Haft

„Der Verdacht bezieht sich auf das Mordmerkmal der Grausamkeit“, sagte eine Polizeisprecherin, ohne näher auf die Umstände einzugehen. Es besteht der Verdacht, dass das Baby an den Folgen einer Unterversorgung starb.

„Die Feststellung der Todesursache und der weiteren Tatumstände ist Gegenstand umfassender Ermittlungen“, so die Sprecherin. Nähere Details würden mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt.

Polizei und Rettungsdienst hatten am vergangenen Freitag per Notruf Kenntnis über den schlechten Zustand des Säuglings erhalten. Wer den Notruf abgesetzt hat, ist unbekannt. In der Wohnung der Eltern fanden die Einsatzsatzkräfte dann das tote Kind. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Babys feststellen. Die Eltern befinden sich seit Freitagnachmittag in U-Haft. (dg)