Modelleisenbahn löst Großfeuer in Mehrfamilienhaus aus

Ein Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Kreis Stormarn hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Brandursache ist schon geklärt.

Der Brand brach gegen 21.30 Uhr in einem Gebäude in der Paul-von-Schoenaich-Straße in Reinfeld aus. Flammen schlugen bereits aus dem Dach, als die Feuerwehr eintraf. Zwei Wohnungen waren von dem Feuer betroffen. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizei der MOPO sagte.

Feuer in Reinfeld: 80 Rettungskräfte im Einsatz

Feuerwehrleute entfernten großflächig Dachpfannen, um an Glutnester zu gelangen. Insgesamt waren 80 Rettungskräfte im Einsatz. Der Energieversorger schaltete den Strom im Gebäude ab. Die Löscharbeiten und Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

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Die Brandursache ist auch schon gefunden: Die Batterie einer Modelleisenbahn wurde als Auslöser des Feuers identifiziert, so die Polizei.