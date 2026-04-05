Mitten in der Nacht: Betrunkener verursacht Sperrung der A7

Mit 1,47 Promille verursacht ein Autofahrer nachts auf der A7 einen Unfall. Der Mann landet in seinem Fahrzeug kopfüber im Straßengraben.

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht eine Sperrung der A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,47 Promille.

Auf A7: Betrunkener Autofahrer kommt kopfüber zum Stehen

Der 45-Jährige war den Angaben zufolge mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben auf dem Dach liegen geblieben. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Austritte, Drohungen, Chaos: Wie die Hamburger AfD sich zerlegt

Zur Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen der A7 in Richtung Bad Bramstedt für rund zwei Stunden gesperrt. Ob und wie schwer der Mann bei dem Unfall verletzt wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Er habe jedoch eigenständig stehen können, berichtete eine Sprecherin. (dpa/mp)