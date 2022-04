Autofahrer fliegt von der A7: Unfall sorgt für lange Staus im Norden

Reisende in den Norden mussten sich in Geduld üben, als am Samstagmittag auf der A7 Richtung Flensburg zwischen Neumünster-Süd und Großenaspe eine Spur gesperrt wurde. Grund war ein Unfall. Die Autos reihten sich daraufhin in kilometerlange Schlangen.

Gegen 12.59 Uhr wurden die Rettungskräfte zur Unfallstelle alarmiert. Der Fahrer eines Pkw war kurz zuvor von der rechten Fahrbahn abgekommen und im Graben zwischen der Autobahn und einem Zaun gelandet, wo das Auto noch ein paar Meter weiter rollte.

Neumünster: Unfall auf A7 sorgt für lange Autoschlangen

Wie der Einsatzleiter der Rettungsdienststelle Neumünster der MOPO berichtete, war der Fahrer durch seine Airbags gut gesichert. Die Rettungskräfte hätten mit ihm vor Ort sprechen können, bevor er leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Auto selbst sei allerdings ein Totalschaden entstanden.

Andere Autos waren an dem Unfall glücklicherweise nicht beteiligt, eine Spur musste für die Dauer des Einsatzes etwa eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein kilometerlanger Stau zurück. Im Einsatz waren die Polizei Neumünster, der Rettungsdienst Neumünster sowie die Berufsfeuerwehr. (aba)