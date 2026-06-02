Mitten auf Sylt: „Hexentanzplatz” zu verkaufen – für 140.000 Euro

Ein Campingplatz direkt am Deich, ein Hostel mit 102 Betten und ein Wasserturm mit Ferienwohnung: Bei den Sommer-Auktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG kommen auch mehrere Grundstücke und Immobilien aus Norddeutschland unter den Hammer – darunter auch ein ehemaliger „Hexentanzplatz“ auf Sylt.

Die Versteigerung findet am 25. und 26. Juni in Berlin statt. Insgesamt werden 70 Immobilien aus zehn Bundesländern aufgerufen – mit einer Mindestgebotssumme von rund 18,1 Millionen Euro.

Sylt: Grundstück mit 40.000 Quadratmetern wird angeboten

Auf Sylt kommt ein Grundstück mit spannender Vergangenheit unter den Hammer. Die rund 40.000 Quadratmeter große Landwirtschaftsfläche liegt südlich der Bäderstraße bei Keitum, umgeben von Wiesen, Gräben und Wirtschaftswegen.

Das Objekt südlich der Bäderstraße auf Sylt. Deutsche Grundstücksauktionen AG Das Objekt südlich der Bäderstraße auf Sylt.

Das Besondere: Im südlichen Teil befindet sich ein „archäologisches Interessengebiet“. Einer Infotafel zufolge soll hier auf dem historischen Grabhügel Ööwenhoog der Alt-Sylter Seeheld Ow ruhen. Der Ööwenhoog liegt in der Nähe des bekannteren Klöwenhoogs bei Keitum und stammt vermutlich aus vorgeschichtlicher Zeit. Rund um den Ööwenhoog ranken sich auch Sagen: Gemeinsam mit dem Klöwenhoog soll er einst ein Hexentanzplatz gewesen sein. Einer Legende zufolge reicht sogar die goldene Ankerkette des sagenhaften Seehelden Klow vom Klöwenhoog bis zum Ööwenhoog. Das Mindestgebot liegt bei 139.000 Euro.

Ein weiteres Objekt auf Sylt mit rund 49.000 Quadratmetern Grundstücksfläche am Waadens-Sil im hauptsächlich als Weideland genutzten Nössekoog wird für ein Mindestgebot von 149.000 Euro angeboten. Im Flächennutzungsplan ist es als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiesen und zurzeit verpachtet.

Hostel in Schleswig-Holstein zu verkaufen

In Lunden (Kreis Dithmarschen) steht ein freistehender Altbau aus der Zeit um 1910 zum Verkauf. Das frühere Pflegeheim wurde seit 2024 zu einem Hostel mit 102 Betten umgebaut. Auf drei Etagen gibt es Zwei-, Vier- und Mehrbettzimmer, dazu Küche, Speisesaal, Werkstatt und Funktionsräume. Auch 20 Pkw-Stellplätze, eine Garage und eine Grillhütte gehören dazu. Aktuell wird es nicht als Hostel genutzt. Die Nähe zu Sankt Peter-Ording und Sylt bieten jedoch eine interessante Lage für einen erfolgsversprechenden Hostel-Betrieb. Mindestgebot: 499.000 Euro.

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Aus Niedersachsen ist der ehemalige „Campingplatz Dyksterhus“ in Krummhörn in Ostfriesland dabei. Der Platz war bis 2024 in Betrieb und liegt direkt am Deich. Auf dem rund 13.120 Quadratmeter großen Gelände steht außerdem ein leerstehendes Wohn- und Bauernhaus mit Nebengebäuden aus der Zeit um 1959. Für das Areal gibt es bereits eine Planung zur Neugestaltung mit etwa 85 Stellplätzen. Mindestgebot: 175.000 Euro.

In Schleswig-Holsteinischen Niebüll steht ein echtes Unikat zum Verkauf. Ein denkmalgeschützter Wasserturm, der von 2012 bis 2015 zu einer professionell betriebenen Ferienwohnung umgebaut wurde. Die Wohn- und Nutzfläche umfasst etwa 55 Quadratmeter, das gesamte Grundstück hat etwa 180 Quadratmeter. Der sanierte Turm wurde 1908 erbaut, er liegt direkt am Bahnhof und soll mindestens 175.000 Euro kosten. Aktuell wird das Objekt vom örtlichen Hotel „Insel Pension“ mitbewirtschaftet. Der künftige Käufer kann dieses Modell fortführen – oder den besonderen Turm künftig selbst nutzen.