Mitarbeiter von Tankstelle will Sprit-Diebe stoppen – und wird überfahren

Weil vier Männer ihren Kraftstoff nicht bezahlen wollen, stellt sich ein Tankstellen-Mitarbeiter in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) vor ihr Auto. Daraufhin überfahren sie den Mann und fliehen.

Die vier Männer hatten am Freitagabend zunächst ihr Auto getankt. Daraufhin war einer von ihnen in die Tankstelle gegangen, dort bezahlte er jedoch nicht, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Ahrensbök: Männer überfahren Tankstellen-Mitarbeiter

Als der Tankstellen-Mitarbeiter nach draußen ging und sich vor das Auto der Männer stellte, um diese am Wegfahren zu hindern, überfuhren sie den Mann und flüchteten. Während es zunächst aussah, als sei der Mitarbeiter dabei schwer verletzt worden, spricht die Polizei inzwischen von einer verhältnismäßig leichten Verletzung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Fest steht bereits, dass das Kennzeichen des Autos gestohlen war. (dpa/mp)