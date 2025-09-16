Mit Vollgas zum Coup: Juwelier spektakulär ausgeraubt

Spektakulärer Einbruch in Quickborn: Am frühen Dienstagmorgen fuhren bislang unbekannte Täter mit einem Mitsubishi in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts in der Straße Am Freibad – und richteten dabei erheblichen Sachschaden an.

Der Aufprall war so heftig, dass das Schaufenster zerstört wurde und sich die Täter Zutritt zu den Verkaufsräumen verschaffen konnten. Nur wenige Minuten später flüchteten der oder die Täter zu Fuß vom Tatort.

Das Bild zeigt die Wucht, mit der das Auto die Einrichtung des Juweliers zerstört hat. Florian Sprenger Das Bild zeigt die Wucht, mit der das Auto die Einrichtung des Juweliers zerstört hat.

Den benutzten Pkw ließen sie zurück. Ob sie später ein in der Nähe abgestelltes Fluchtfahrzeug nutzten, ist noch unklar – die Ermittlungen dazu führt die Kriminalpolizei in Pinneberg.

Die Polizei bittet Zeugen, die rund um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden. (mp)