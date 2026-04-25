Rettungseinsatz auf der Elbe: Segler kentern – Lebensgefahr!

Während einer Regatta ist am Samstagnachmittag ein Segelboot auf der Elbe gekentert. Rettungskräfte suchten danach im eiskalten Wasser nach den Vermissten.

Das Boot kenterte gegen 14.40 Uhr bei einer Regatta in Glückstadt (Kreis Steinburg), an Bord waren zwei Menschen. Den Rettungskräften gelang es kurz darauf mit Hilfe eines weiteren Bootes die beiden aus dem Wasser zu ziehen.

Segler mit Unterkühlung in Krankenhaus

Dann wurden die Segler zunächst in den Hafen von Glückstadt gebracht. Danach kamen sie wegen einer starken Unterkühlung ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber, der ebenfalls am Hafen landete, konnte ohne einen Patienten wieder abheben.

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In Begleitung mehrere Boote wurde gegen 16.30 Uhr auch das havarierte Segelboot in den Hafen eingeschleppt. Nach Angabe von Einsatzleiter Sven Thiessen kam es während der Regatta noch zu weiteren Vorfällen.