Verfolgungsjagd! Bekiffter Autofahrer ohne Lappen rast mit Tempo 100 durch die Stadt

Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Audi-Fahrer gestoppt. Der Mann war bekifft und hatte keinen Führerschein.

Laut Polizei hatte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 0.10 Uhr am Adenauerdamm einen Audi A7 entdeckt, der sehr rasant unterwegs war. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, um den Fahrer (33) zu überprüfen, gab dieser Gas.

Mit mehr als 100 statt der erlaubten 50 km/h raste der 33-Jährige durch die Straßen und über mehrere rote Ampeln. Mit Hilfe zur Verstärkung gerufener Streifenwagen konnte der Audi an der Köllner Chaussee schließlich gestoppt werden.

Fahrer unter Drogen und kein Führerschein

Bei der Überprüfung kam heraus, dass der 33-Jährige keinen Führerschein dabei hatte und offenbar unter Drogen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten Cannabisprodukte und verschreibungspflichtige Medikamente.

Auch gegen die Mitinsassen (20 und 22 Jahre) wurde ein Verfahren eingeleitet. Sie stehen im Verdacht, gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur vorherigen Fahrweise des Audi-Fahrers machen können. Tel. (04121) 803 0.