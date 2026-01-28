mopo plus logo
In Kudensee ist ein Reetdachhaus abgebrannt.

In Kudensee ist ein Reetdachhaus abgebrannt. Foto: Holstein-Report

  • Kudensee

Feuer zerstört Reetdachhaus im Norden – enormer Schaden

In Kudensee brennt ein Reetdachhaus vollständig nieder. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Ursache ist noch unklar.

In Kudensee (Landkreis Steinburg) brach am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr im Bereich eines Holzunterstands ein Feuer aus, das das angrenzende Reetdachhaus in Brand setzte. Die Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde das Wohnhaus komplett zerstört.

Der Schaden liege im mittleren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

