Hubschrauber und Drohnen im Einsatz: Polizei durchkämmt Wald nach Bewaffnetem

Ein ungewöhnlicher Hinweis hat am Morgen im Landkreis Steinburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. In einem Waldgebiet wurde nach einem Mann gesucht – auch aus der Luft.

Gegen 8.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine verdächtige Beobachtung bei Kellinghusen. Demnach war ein Mann mit einem Auto einen Feldweg entlanggefahren und anschließend zu Fuß in ein Waldstück nahe der Bundesstraße 206 gegangen. Dabei soll er laut eines Reporters vor Ort möglicherweise eine Waffentasche bei sich getragen haben.

Sowohl Pkw als auch Kennzeichen stammen aus Diebstählen

Zunächst gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass es sich um einen Jäger oder Angler handeln könnte. Diese Vermutung bestätigte sich jedoch nicht. Auch eine Suche an nahegelegenen Teichen blieb ohne Ergebnis.

Bei der Überprüfung des genutzten Fahrzeugs stellte sich heraus, dass sowohl der grüne VW Golf als auch die Kennzeichen aus Diebstählen stammen, die außerhalb von Schleswig-Holstein begangen wurden.

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Die Suche nach dem Mann ging bis 13.45 Uhr weiter. Neben zahlreichen Einsatzkräften waren auch Drohnen mit Wärmebildtechnik und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Eine verdächtige Person konnte nicht aufgefunden werden. Zur Spurensicherung hat die Polizei den VW Golf sichergestellt und ein Abschleppunternehmen mit dem Abtransport beauftragt.