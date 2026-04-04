Mit Gefahrgut beladen: Lastwagen kippt zur Seite – Fahrer gerettet

Auf der B5 in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Samstag ein mit Gefahrgut geladener Lastwagen umgekippt. Der Fahrer musste gerettet werden.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.30 Uhr gerufen: Laut ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der 60 Jahre alte Fahrer in Höhe der Abfahrt Landscheide die Kontrolle über seinen Lastwagen und kam von der Straße ab.

Unfall auf B5 in Brunsbüttel: Gefahrgut ausgelaufen?

Der Lkw kippte in einen Grünstreifen am Straßenrand. Dem Fahrer gelang es nicht, sich selbst zu befreien. Feuerwehrleute nahmen die Frontscheibe ab, um den 60-Jährigen herauszuholen. Einem Feuerwehrsprecher zufolge erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

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Das Fahrzeug war mit Muttersäure beladen, die in der Industrie unter anderem zur Herstellung von Lebensmitteln genutzt wird. Feuerwehrleute überprüften, ob das Gefahrgut ausgelaufen war. Dies bestätigte sich allerdings nicht.

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Die B5 war für mehrere Stunden für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Bisher ist noch unklar, was zu dem Kontrollverlust des Fahrers führte. (dg)