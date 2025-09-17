Fast vier Jahrzehnte blieb der Mord an der 15-jährigen Jutta Hoffmann ein Rätsel. Die Schülerin verschwand spurlos nach einem Sommertag im Freibad – ihre Familie suchte verzweifelt, die Polizei tappte im Dunkeln. Erst moderne DNA-Technik und ein ungewöhnlicher Einsatz verdeckter Ermittler brachten die Wahrheit ans Licht: Der Täter lebte längst im Norden, vergewaltigte weitere Frauen – bis die Fahnder ihn in einer raffinierten Aktion überführten.





