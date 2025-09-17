mopo plus logo
Peter F. vor dem Landgericht Darmstadt

Peter F. im Mord-Prozess vor dem Landgericht in Darmstadt. Auch in Kiel hatte er zwei Frauen vergewaltigt, eine dritte konnte ihn durch einen Biss in den Finger abwehren. Foto: DPA/HELMUT FRICKE

  • Kiel

paidMit einem TV-Trick: Wie die Polizei einen Mörder und Vergewaltiger überführte

Fast vier Jahrzehnte blieb der Mord an der 15-jährigen Jutta Hoffmann ein Rätsel. Die Schülerin verschwand spurlos nach einem Sommertag im Freibad – ihre Familie suchte verzweifelt, die Polizei tappte im Dunkeln. Erst moderne DNA-Technik und ein ungewöhnlicher Einsatz verdeckter Ermittler brachten die Wahrheit ans Licht: Der Täter lebte längst im Norden, vergewaltigte weitere Frauen – bis die Fahnder ihn in einer raffinierten Aktion überführten.


