Kein Zug und keine Fahrradmitnahme am Wochenende: Wegen Arbeiten am Lübecker Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse. Was das für die Reisepläne bedeutet.

Am Lübecker Hauptbahnhof fahren von heute Abend bis Montagfrüh keine Züge. Tausende Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Christian Charisius/dpa

Wegen der Erneuerung des Stellwerks fahren am Lübecker Hauptbahnhof von heute Abend bis Montagfrüh frühmorgens keine Züge der Deutschen Bahn und von erixx Holstein. Der Zugverkehr wird vollständig eingestellt.

Tausende Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Während der Sperrung fahren diese in Richtung Kiel, Lüneburg, Neustadt, Scharbeutz, Travemünde, Bad Oldesloe, Preetz und Schönberg, teilte erixx mit. Die Busse halten an den LindenArcaden auf beiden Straßenseiten, direkt neben dem Bahnhofsvorplatz.

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Die Busse der Linie X85 nach Fehmarn verkehren weiterhin von der regulären Sonderhaltestelle direkt auf dem Bahnhofvorplatz.

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Ersatzbusse halten am Bahnhofsvorplatz

In Bad Oldesloe fahren die Busse des Ersatzverkehrs Richtung Lübeck, Scharbeutz und Travemünde abweichend von der Sonderhaltestelle in der Johannes-Ströh-Straße auf der Ostseite des Bahnhofs ab.

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Betroffen sind nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft NAH.SH folgende Linien:

RE 8 / RE 80 Hamburg - Lübeck - Travemünde

RE 83 Lüneburg - Lübeck - Kiel

RB 84 Lübeck - Kiel

RB 85 Lübeck - Neustadt

RE 4 Lübeck - Schönberg - Bad Kleinen

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Da die Sperrung zeitgleich mit der Lübeck Pride sowie dem letzten Ferienwochenende in Schleswig-Holstein erfolge, müsse mit einem erhöhten Andrang von Fahrgästen gerechnet werden. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren und mehr Zeit einplanen. Eine Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen sei aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht möglich, so erixx Holstein. (dpa/mp)