Mit dem Linienbus auf Drogen-Tour: Fahrer kracht in parkendes Auto

Ein Busfahrer ist im Kreis Herzogtum Lauenburg offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen – und hat dabei einen Unfall gebaut. Zum Glück war kein Fahrgast an Bord.

Der 30-Jährige war in der Nacht zu Montag mit einem Linienbus in Lauenburg unterwegs, als es im Büchener Weg zu dem Zusammenstoß kam. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Bus gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Verletzt wurde dabei niemand.

Drogentest positiv – Polizei ordnet Blutprobe an

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten jedoch auf, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf THC.

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Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (rei)