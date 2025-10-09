Mit Auto und Brecheisen: Brachialer Einbruch bei Juwelier in Ostseebad

Spektakulärer Einbruch in der Nacht zum Donnerstag in Timmendorfer Strand: Unbekannte Täter haben mit brachialer Gewalt ein Luxus-Juweliergeschäft an der Kurpromenade aufgebrochen. Der Schaden geht laut Polizei in die Hunderttausende.

Gegen 3.40 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in das Geschäft in dem Ostseebad gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden – doch die Spuren ihrer Tat waren deutlich sichtbar.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort überwanden die Täter mit einem VW Golf zunächst Poller der Fußgängerzone. Dann fuhren sie mit dem Auto rückwärts bis an die Eingangspassage des Juweliers.

Massives Sicherheits-Rolltor mit Auto herausgerissen

Dort befestigten sie das massive Sicherheits-Rolltor offenbar am Fahrzeug und rissen es heraus. Anschließend stemmten sie mit mehreren schweren Brecheisen die dahinterliegende Sicherheitstür auf.

Im Inneren des Geschäfts entnahmen sie laut Polizei Wertgegenstände aus mehreren Vitrinen. Der genaue Schaden wird derzeit auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Die Polizei stellte den VW Golf am Tatort sicher und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Tel. (0451) 220-750 oder per E-Mail unter badschwartau.kpst@polizei.landsh.de entgegen. (tst)