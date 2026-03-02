Mit 200 km/h über die A7: Audi-Fahrer flüchtet vor Polizei, Reifen platzt

Wilde Verfolgungsfahrt am Sonntagabend auf der A7: Gegen 21.15 Uhr wurde eine Streife auf einen Audi aufmerksam, weil der Fahrer über die Autobahn raste und andere Wagen auf dem Seitenstreifen überholte – es folgte eine halsbrecherische Flucht.

Den Beamten fiel der Audi auf der Autobahn 7 in Richtung Flensburg in Höhe der Anschlussstelle Großenaspe (Kreis Segeberg) auf, nicht nur wegen des rasanten Fahrstils, sondern auch wegen starker Schleifgeräusche.

A7: Reifen platzt – Fahrer fährt weiter

Die Beamten versuchten, den Audi an der Anschlussstelle Neumünster-Süd zu stoppen und zu kontrollieren. Doch der Fahrer gab Gas – er flüchtete mit bis zu 200 km/h.

Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Neumünster-Nord platzte am Audi dann ein Reifen. Trotzdem fuhr der Mann weiter – nun auf drei Rädern, Funken sprühten. An der Anschlussstelle Neumünster-Nord verließ er schließlich die A7 und fuhr mit rund 70 km/h bei Rot über die Ampel. In einem Gewerbegebiet blieb der Audi dann endlich stehen. Zwei Personen stiegen aus, flüchteten zu Fuß weiter und wurden kurz darauf von einer Streife eingeholt.

Fahrer soll unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben

Der 30-jährige Fahrer soll unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Jetzt wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Verletzt wurde bei der Verfolgungsjagd laut Polizei niemand.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer am 1. März 2026 zwischen 21 und 21.25 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Norden unterwegs war und die auffällige Fahrweise eines grauen Audi beobachtet hat oder sich dadurch konkret gefährdet fühlte, soll sich unter (04321) 9452520 melden oder per E-Mail an fdbab.neumuenster.pabr@polizei.landsh.de. (mp)