Mit 200 km/h: Golf-Fahrer liefert sich Rennen mit Polizei – und flüchtet dann zu Fuß

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der sich auf der A23 im Kreis Dithmarschen mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle entzogen hatte. Den Wagen entdeckten die Beamten anschließend auf einem Parkplatz.

Ersten Angaben zufolge wollte eine Streifenwagenbesatzung den VW Golf mit Hamburger Kennzeichen in Höhe der Anschlussstelle Hanerau-Hademarschen in Richtung Norden routinemäßig kontrollieren, als der Fahrer die Anhaltesignale des Polizeifahrzeugs missachtete.

A23: Autofahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit

Anschließend sei er mit über 200 Kilometern pro Stunde (km/h) vor den Beamten geflohen und auf den Parkplatz Dithmarscher Geest abgefahren.

Zeugen berichteten, dass der Kleinwagen gefühlt mit über 100 km/h über den Parkplatz raste, bis er am Ende des Parkplatzes stehen blieb. Der Mann stieg aus dem Wagen und flüchtete dann zu Fuß. Trotz schneller Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte er nicht gefunden werden.

Die Beamten ließen den VW Golf öffnen und durchsuchten ihn. Ungewöhnliches sei aber nicht festgestellt worden. Auch ein Spürhund war an dem Einsatz beteiligt. Warum der Fahrer vor den Beamten geflohen ist, blieb unklar.