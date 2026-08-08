Nun ist es klar: Es wird eine neue Schleifähre geben – und das Ende der „Missunde III“ steht fest.

Die "Missunde III" sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Ausfälle. Dania Isabell Martin

„Mit dem Prinzip Hoffnung lässt sich keine Fähre betreiben, vor allem wenn es um die Sicherheit der Menschen geht“, sagt Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen. Das Land hat sich entschieden, wie es in Missunde weitergeht: Es soll eine neue Fähre geben. Das gab Madsen am Freitagnachmittag bekannt. Bis diese da ist, soll die „Missunde II“ den Betrieb sichern.

„Die „Missunde II“ kommt in die Werft und soll nach dem Ende der Sommersaison wieder den Fährbetrieb übernehmen. Gleichzeitig beginnt das Land mit der Planung einer neuen Fähre. Am Fähranleger laufen zur Zeit Arbeiten, um die „Missunde III“ möglichst am Wochenende wieder fahren zu lassen“, sagt der Wirtschaftsminister.

Sie soll jedoch erst fahren, wenn die Sicherheit wirklich gewährleistet ist. Ziel sei, dass die alte Dieselfähre nach dem Ende der Saison wieder in Betrieb geht. Nun werde begonnen, eine neue Fähre zu planen. „Die Entscheidung ist gefallen. Jetzt setzen wir sie um“, sagt Madsen.

Anzeige

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Dafür habe das Land einen klaren Plan mit drei Schritten erarbeitet: „Die „Missunde III“ fährt wieder, wenn sie sicher ist. Die „Missunde II“ kommt in die Werft und übernimmt voraussichtlich nach der Saison. Und für die dauerhafte Lösung beginnen wir mit der Planung einer neuen Fähre“, so Madsen. Schadensersatzansprüche gegen das Konstruktionsbüro werden unabhängig davon weiter geprüft und entsprechende Gutachten eingeholt. „Wir brauchen keine Fähre, die auf dem Papier alles kann, sondern eine, die jeden Tag zuverlässig fährt. Genau daran arbeiten wir jetzt.“

Seit dem Umbau der Anleger für die neue Fähre liegt die „Missunde II“ in Kappeln. Einar Maschmann

Die E-Fähre ist seit ihrer Inbetriebnahme Ende April bereits mehrfach ausgefallen, teilweise sogar mehrmals am Tag aus den verschiedensten Gründen. Während die Opposition im Landtag um Birte Pauls (SPD) und Sybilla Nitsch (SSW) schon seit längerem einen Plan B gefordert hat, wurde vom Land lange betont, dass der Fokus auf der „Missunde III“ liege. Bei einem Treffen kürzlich im „Kuchenhaus“ in Brodersby mit Ministerpräsident Daniel Günther und Bürgermeistern aus der Region betonte der Wirtschaftsminister noch, dass die „Missunde II“ kein Backup sei.

Anzeige

Kurswechsel von Madsen

Vor einer Woche kündigte der Minister jedoch einen Kurswechsel an. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle sollte die Prüfung der E-Fähre sofort durchgeführt werden statt erst zum Ende der Saison. Als Alternativen sollten auch die Reaktivierung der „Missunde II“ und ein möglicher Neubau geprüft werden. Eine Woche später scheint nun das Schicksal der „Missunde III“ besiegelt zu sein.

Anzeige

Der Wirtschaftsminister möchte damit für ein baldiges Ende der Belastung für Urlauber und Einheimische sorgen. „Die Menschen in der Region haben lange genug mit Ausfällen, Unsicherheit und weiten Umwegen leben müssen. Sie wollten zu Recht wissen, wie es weitergeht. Dafür gibt es jetzt den Plan. Wir ziehen die Konsequenzen und sorgen dafür, dass sich die Menschen wieder auf ihre Fährverbindung verlassen können“, sagt Madsen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)