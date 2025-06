Ministerin greift durch: Handyverbot in Schulen in Schleswig-Holstein!

Schülerinnen und Schüler soll im kommenden Schuljahr die private Nutzung digitaler Endgeräte wie etwa Smartphones, Tablets oder Laptops verboten werden. Dies gelte für alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich der neunten Klasse, sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) im Landtag in Kiel.

Dafür soll zum August dieses Jahres ein Erlass herausgegeben werden. „Die Schulen werden darin angehalten, die private Nutzung digitaler Endgeräte während der Schulzeit zu untersagen“, führte Stenke aus. Ein generelles Verbot, digitale Endgeräte mitzuführen, werde es allerdings nicht geben.

Das Land wolle den Schulen mit dem Erlass einen rechtssicheren Rahmen an die Hand geben, erklärte Stenke. Wie die konkreten Regelungen vor Ort aussehen, könnten die Schulen selbst entscheiden und dies dann gemeinsam mit Schülerinnen, Schülern, Eltern und Schulkonferenzen umsetzen.

Ministerin: Schulen sollen Schutzräume sein

„Laut einer OECD-Studie liegt die Bildschirmzeit von 15-Jährigen in Deutschland aktuell bei durchschnittlich sieben Stunden am Tag“, sagte Stenke in ihrer Rede. Daraus ergäben sich zahlreiche Risiken für Schülerinnen und Schüler, wie etwa Aufmerksamkeitsdefizite, Konzentrationsstörungen oder der Verlust der sozialen Kontakte und der Empathie.

Die Bildungsministerin betonte: „Unsere Antwort darauf muss sein, dass Schulen Schutzräume sein sollten und zugleich Medienkompetenz vermitteln müssen.“ Daher habe es etwa bereits im Jahr 2023 im nördlichsten Bundesland einen Erlass gegeben, in dem die Schulleitungen der Grundschulen aufgefordert wurden, eine Regelung für die private Nutzung der digitalen Endgeräte zu schaffen. (dpa)