Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Ferienhaus an der Ostsee. Erst einmal eine schöne Vorstellung, oder? Doch plötzlich gibt es ein Hochwasser und Ihr Haus wird stark beschädigt. Die Versicherung möchte nicht zahlen, Sie sind nicht gegen Sturmflutschäden versichert. Was nun? Nach dem Hochwasser 2023 kämpft Sara Theilen für Entschädigungen von Hausbesitzern an der Ostsee. Sie fordert gerechtere Absicherung für Küstenbewohner. Auch eine Sammelklage ist auf dem Weg – doch sie benötigt noch Unterstützer.