Millionen Urlauber an Ost- und Nordsee: Tourismus-Boom im Norden

Der Tourismus im Norden legt zu: Im Juni kamen mehr Übernachtungsgäste nach Schleswig-Holstein. Auch der Blick auf einen längeren Zeitraum ist positiv.

Im ersten Halbjahr sind mehr Urlauberinnen und Urlauber nach Schleswig-Holstein gereist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kamen in den Monaten Januar bis Juni 2,6 Prozent oder 105.000 mehr Gäste in größeren Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen an, wie das Statistikamt Nord berichtete.

4,2 Millionen Gäste im ersten Halbjahr

Die insgesamt 4,226 Millionen Gäste buchten insgesamt gut 15,8 Millionen Übernachtungen an Nord- und Ostsee sowie im Binnenland. Das war ein Plus von 0,7 Prozent.

Im Juni fiel der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 11,2 Prozent auf 1,136 Millionen Gäste besonders groß aus. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen stieg um 6,7 Prozent auf 4,52 Millionen. In die Juni-Auswertung wurden 3452 geöffnete Beherbergungsstätten mit 336.449 Schlafgelegenheiten einbezogen. (dpa/mp)