mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Wedels Hafenmeisterhaus

Wedels neues Hafenmeisterhaus: So sah die Baustelle noch im November 2025 aus (Archivbild). Foto: JAN MELCHIOR BONACKER

  • Wedel

paidNeues Hafenmeisterhaus an der Elbe fertig – Kosten mehr als verdoppelt

Wedel zieht einen Schlussstrich unter ein Großprojekt: Am Tag der Städtebauförderung will die Stadt das neue Hafenmeisterhaus und damit den Abschluss der Sanierung des Schulauer Hafens präsentieren.

Der neue Wedeler Stadthafen erreicht einen großen Meilenstein: Das Hafenmeisterhaus an der Ostpromenade, direkt an der Elbe, ist fertig. Das Gebäude soll im Rahmen des „Tags der Städtebauförderung“ am Samstag, 9. Mai, um 11 Uhr erstmals öffentlich präsentiert werden, wie die Stadt Wedel mitteilte.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test