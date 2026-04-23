Wedel zieht einen Schlussstrich unter ein Großprojekt: Am Tag der Städtebauförderung will die Stadt das neue Hafenmeisterhaus und damit den Abschluss der Sanierung des Schulauer Hafens präsentieren.

Der neue Wedeler Stadthafen erreicht einen großen Meilenstein: Das Hafenmeisterhaus an der Ostpromenade, direkt an der Elbe, ist fertig. Das Gebäude soll im Rahmen des „Tags der Städtebauförderung“ am Samstag, 9. Mai, um 11 Uhr erstmals öffentlich präsentiert werden, wie die Stadt Wedel mitteilte.