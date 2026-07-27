Er hat sich Zeit gelassen mit der Entscheidung. Erst wenige Stunden vor Fristablauf am Montag ließ der Taruper Landwirt Ingo-Willi Knop, in der Öffentlichkeit besser bekannt als „Bauer Knop“, seinen Rechtsanwalt im Rathaus anrufen.

Vorausgegangen war ein rund 15 Jahre langer Streit, in dem die Stadt gegen den unbeugsamen Landwirt oft den Kürzeren gezogen hatte. Das erste Enteignungsverfahren mitsamt der vorzeitigen Besitzeinweisung scheiterte auf dem Rechtsweg. Der Bauer blieb Besitzer des Landes mit der Kreisstraße, zudem wurde ihm eine Entschädigung für den Rückbau in Höhe von zwei Millionen Euro zugesprochen. In der Folge markierte er die Straße mit Schildern als „Privatstraße“, kündigte Sperrungen an – wurde aber zuletzt von Ordnungsamt und Polizei bei der Vorbereitung einer Sperrung ertappt.

Letztes Ultimatum der Stadt vor einer neuen Enteignung

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Gegen die Entschädigungszahlung für den Rückbau legte die Stadt Widerspruch ein, und bislang gibt es darüber keine gerichtliche Entscheidung. Doch müssen sich überhaupt noch Gerichte, Rechtsanwälte und Enteignungsbehörden mit der Causa K8 und Bauer Knop beschäftigen? Auch im Rathaus hat man nach dem in der letzten Woche gesetzten Ultimatum darauf gewartet, wie Ingo-Willi Knop sich entscheidet. „Es ist der Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr will und kann“, hatte Oberbürgermeister Fabian Geyer Geyer seine einwöchige Frist nach dutzenden Verhandlungsrunden und mehreren Angeboten, basierend auf Knops Forderungen, begründet.

Erst unerfüllbare Forderung nach 50 Jahren Gratis-Pacht – dann Anruf im Rathaus

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Eigentlich war die Einigung nämlich schon unterschriftsreif, doch dann kam Landwirt Knop mit einer neuen Forderung: Er wollte die von der Stadt erworbenen Ackerflächen noch 50 Jahre weiter pachtfrei bearbeiten und weiterverpachten können. „Wir haben in den Verhandlungen deutlich gemacht, dass das nicht geht“, erklärte Stadtsprecher Clemens Teschendorf.

Bauer Knop titulierte die K8 regelmäßig als Privatstraße. Michael Staudt

Nur kurz vor Ablauf der Frist hat sich nun der Rechtsanwalt des Landwirtes im Rathaus gemeldet. „In der letzten Woche gab es erste Signale, dass es zu einer Einigung kommen könnte“, sagt Teschendorf. „Am Montagvormittag hat der Rechtsanwalt von Herrn Knop dann telefonisch mitgeteilt, dass dieser eines der Angebote annehmen wird“, heißt es aus dem Rathaus.

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„In manchen Nächten habe ich mich im Bett gedreht wie eine Schlagbohrmaschine.“ Ingo-Willi Knop





Dem Vernehmen nach will Bauer Knop neben der Fläche für die eigentliche Umgehungsstraße K8 auch die Flächen nördlich und südlich der Straße verkaufen. Dafür soll er einen Kaufpreis von rund neun Millionen Euro erhalten. Die Hofstelle inklusive seines Wohnhauses in der Dorfstraße bleibt aber in seinem Eigentum. „Vielleicht ziehe ich später einmal hier weg, wenn ich eine neue Bleibe gefunden habe“, sagte Knop nach Bekanntwerden der Einigung.

„Ich bin froh, dass das alles jetzt ein Ende hat“, zeigte sich Bauer Knop erleichtert. Zwar konnte er seine Forderung, die Flächen noch 50 Jahre weiter bewirtschaften zu können, noch nicht durchsetzen. „Aber irgendwann muss ich auch einen Schlussstrich ziehen, sonst falle ich noch um“, erklärte er und berichtete davon, wie sehr ihn die anderthalb Jahrzehnte andauernde Auseinandersetzung mit der Stadt mürbe gemacht hat. „In manchen Nächten habe ich mich im Bett gedreht wie eine Schlagbohrmaschine.“

Notartermin mit Bauer Knop soll Einigung besiegeln

Damit könnte ein mehr als 15 Jahre bestehender Konflikt zwischen dem Rathaus und dem Landwirt, mit dem sich vier Oberbürgermeister beschäftigt haben, kurz vor dem Abschluss stehen. „Es muss jetzt ein Vertragsentwurf vorbereitet und bei einem Notar beurkundet werden“, skizziert Stadtsprecher Teschendorf das weitere Vorgehen. „Dort können dann gerne noch Details besprochen werden, wir werden aber nicht mehr neu verhandeln und keine weiteren Forderungen erfüllen“, stellt er klar.

Sollte Bauer Knop doch noch einen Rückzieher machen, will die Stadt nach Beschluss des neuen Bebauungsplanes ein neues Enteignungsverfahren einleiten. Die Stadt Flensburg kann nach einer Einigung und einem Kauf der K8-Flächen auch die Fördergelder für die Straße abrechnen. „Wie wir die anderen, erworbenen Grundstücke nutzen werden, müssen wir perspektivisch schauen“, heißt es aus dem Rathaus. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)