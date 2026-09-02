Wer auf volle Gemeindekassen hofft, wird enttäuscht: Sylt steuert auf ein gewaltiges Haushaltsloch zu. Nach dem finanziellen Ausnahmejahr 2023 brechen die Steuereinnahmen massiv ein. Auf der Einwohnerversammlung klärte Bürgermeisterin Tina Haltermann über die Haushaltskrise auf, erläuterte die drastischen Einbrüche bei der Gewerbesteuer und stimmte die Inselbewohner auf harte Zeiten ein.

Die Kassenlage der Gemeinde Sylt gleicht derzeit einer Berg- und Talfahrt. Für das Jahr 2025 gibt es zwar noch ein überraschendes Plus von 900.000 Euro in der Gemeindekasse, doch dieser Schein trügt gewaltig. Die scheinbare Erholung ist nämlich kein Verdienst hoher Einnahmen, sondern schlicht ein unfreiwilliges Ergebnis fehlenden Personals. Allein knapp zwei Millionen Euro konnte die Verwaltung bei den Gehältern nicht ausgeben, weil „offene Stellen einfach nicht besetzt werden konnten“, so Tina Haltermann. Eine weitere Folge: Eine Reihe von Investitionen konnte wegen fehlender Verwaltungsmitarbeiter nicht umgesetzt werden. Die Bürgermeisterin: „Wenn man keine Mitarbeiter hat, die die Straße planen können, dann kann die Straße auch nicht gebaut oder saniert werden.“

Der drastische Absturz bei der Gewerbesteuer

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Mit dem Jahr 2026 beginnt dann der Absturz in die roten Zahlen. Der Doppelhaushalt sieht für 2026 ein Loch von 9 Millionen Euro vor, gefolgt von einem weiteren Minus von 5 Millionen Euro im Jahr 2027. Noch lassen sich diese Löcher aus der kommunalen Spardose füttern. Doch Tina Haltermann mahnt zur Vorsicht: Rücklagen sind nicht unendlich und schrumpfen mit jedem Defizit drastisch dahin.

Der Grund für diese dramatische Kehrtwende liegt vor allem in der Gewerbesteuer, der wichtigsten Einnahmequelle der Insel. Noch im Jahr 2023 erlebte Sylt einen wahrhaftigen Goldregen: Starke Nach-Covid-19-Effekte spülten der Gemeinde sagenhafte 32 Millionen Euro in die Kassen. Doch dieser Boom ist vorbei. Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet das Rathaus nur noch mit 21 Millionen Euro. Ein heftiger Einbruch von vollen 11 Millionen Euro innerhalb kürzester Zeit. „Wir sind in einer wirtschaftlich sehr angespannten Situation – und das nicht nur auf unserer Insel, sondern im ganzen Land“, so Haltermann.

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Auf Nachfragen aus der Einwohnerschaft erklärte die Bürgermeisterin, wie dieser Verlust zustande kommt. Der Bau- und Immobiliensektor leidet massiv unter Kostensteigerungen von rund 40 Prozent und teuren Zinsen. Hinzu kommt das veränderte Verhalten der Gäste: Obwohl die Besucherzahlen auf der Insel stabil sind, sitzt der Geldbeutel im Urlaub spürbar weniger locker. Statt edel im Restaurant zu essen oder Mitbringsel einzukaufen, werde der Gürtel enger geschnallt.

Erschwerend komme hinzu, dass die Gemeinde ihr gesamtes Inventar neu bewerten und bilanzieren musste. Durch die Umstellung auf die kaufmännische Buchführung (Doppik) schlägt nun jedes Gebäude und jede Straßenlaterne mit teuren Abschreibungen zu Buche. „Eine weitere maßgebliche Änderung der neuen Haushalte ist, dass wir keine Wunschliste mehr aus Verwaltung und Politik haben. In der doppischen Haushaltsführung dürfen wir nur noch Beschlüsse fassen, die wir auch finanziell umsetzen können.“

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Amtsbeitritt bringt Millionenersparnis

Etwas Entlastung verspricht der geplante Beitritt der Gemeinde Sylt zum Amt Insel Sylt im Jahr 2027. Durch eine transparente und faire Verteilung der Amtsumlage sowie der Raumkosten für das Rathaus wird die Gemeinde entlastet. Erwartete Ersparnis: 1,5 bis 2 Millionen Euro jährlich für die Gemeinde Sylt. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2028 hofft die Verwaltung dadurch wieder auf einen ausgeglichenen Haushalt.

Bürgermeisterin spricht von „mittelschwerer Krise“

Obwohl die Lage ernst sei und Tina Haltermann für Inselverhältnisse von einer „mittelschweren Krise“ spricht, betonte sie, dass die Ausgangslage der Gemeinde Sylt mittelfristig immer noch weitaus positiver zu bewerten sei als bei vielen Kommunen auf dem Festland. Ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis aus Politik und Verwaltung sei bereits gegründet worden, um konkrete Maßnahmen zur Einnahmensteigerung und vor allem zur Ausgabenreduzierung zu erarbeiten. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)