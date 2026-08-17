Über zwei Millionen Euro für einen Bauabschnitt – Der Westküstenradweg wird für Sylt zum Millionenprojekt. Die Kosten der kompletten Strecke sind noch unklar.

Ein Radfahrer ist in Westerland unterwegs. Mit dem geplanten Westküstenradweg soll die Infrastruktur für den Radverkehr auf Sylt ausgebaut werden – allein der erste Bauabschnitt ist mit rund 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Archivfoto: Pischel

2,2 Millionen Euro – und das ist erst der Anfang. So viel soll allein der erste Bauabschnitt des geplanten Westküstenradwegs in Westerland auf Sylt kosten. Wie teuer die komplette Strecke am Ende wird, kann die Gemeinde derzeit noch nicht sagen. Und auch, wann tatsächlich gebaut wird, ist offen.

Neu ist die Debatte um den Westküstenradweg nicht. Erst im vergangenen Jahr hatte die geplante Streckenführung durch die Westerländer Innenstadt für Ärger gesorgt. Die Elisabethstraße sollte zur Fahrradstraße werden, Autos dort grundsätzlich nur noch als Anlieger fahren dürfen.

Bei einigen Geschäftsleuten stieß das Vorhaben damals auf Widerstand. Sie fürchteten Nachteile für ihre Geschäfte und weniger Kundschaft. Bereits einige Jahre zuvor waren Überlegungen, die Elisabethstraße zur Fußgängerzone zu machen, nach Protesten wieder fallengelassen worden.

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Trotz der damaligen Diskussion hielt die Politik grundsätzlich an dem Projekt fest. Im März 2025 legte die Gemeindevertretung schließlich die Trassenführung des Westküstenradwegs fest und beauftragte die Verwaltung mit der weiteren Planung. Jetzt wird es konkret – und erstmals zeigt sich, welche finanziellen Ausmaße das Projekt erreichen könnte.

Die Luftaufnahme zeigt Westerlands dicht bebautes Stadtgebiet zwischen der Nordseeküste und dem Straßennetz. Gemeinde Sylt

Wie teuer wird der Radweg am Ende wirklich? Und wer bezahlt das?

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Der Bau- und Planungsausschuss hat nun den ersten Abschnitt festgelegt. Er führt vom Parkplatz am Campingplatz Westerland im Süden bis zum Robbenweg. Die Dimension des Vorhabens zeigt sich vor allem beim Blick auf die Kosten. Für diesen ersten Abschnitt rechnet die Gemeinde derzeit mit rund 2,2 Millionen Euro. Rund 20.000 Euro davon entfallen auf die Ausführungsplanung. Hinzu kommen etwa 100.000 Euro für weitere Ingenieurleistungen – darunter Baugrunduntersuchung, Ausschreibung und Bauüberwachung.

Dabei ist die Strecke des ersten Bauabschnitts vergleichsweise überschaubar: Laut einer Routenberechnung über Google Maps liegen zwischen dem Parkplatz am Campingplatz Westerland und dem Robbenweg auf Höhe des Multiparks nur circa 1,2 km. Umgerechnet sind das etwa 1,83 Millionen Euro pro Kilometer – oder rund 1830 Euro für jeden einzelnen Meter Strecke.

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Die Rechnung dient allerdings nur zur Einordnung: In den Kosten stecken unterschiedliche bauliche Maßnahmen sowie Planungs- und Ingenieurleistungen. Zudem soll im Zuge der Ausführungsplanung und einer Baugrunduntersuchung erst noch eine genauere Kostenberechnung entstehen.

Sylt ist eine bei Fahrradfahrern beliebte Insel. IMAGO/Schoening

Fünf weitere Abschnitte – aber noch keine Kosten

Am Robbenweg ist längst nicht Schluss. Insgesamt soll der Westküstenradweg in sechs Bauabschnitten bis zum Waldwinkel führen. Was die übrigen fünf Abschnitte kosten, ist bislang offen. Belastbare Berechnungen sollen erst nach und nach erstellt werden.

Auch wie viel die Gemeinde Sylt letztlich selbst zahlen muss, steht noch nicht fest. Die Verwaltung will Fördermittel von Bund oder Land einwerben. Bei solchen Radverkehrsprojekten sei eine Förderung von bis zu 70 Prozent der förderfähigen Kosten möglich. Ob und in welcher Höhe solches Geld tatsächlich kommt, ist allerdings noch unklar.

Politik auf Sylt warnt: Dauert der Radweg bis 2030?

In der Sylter Politik wächst deshalb die Ungeduld. Roland Klockenhoff (Grüne) erklärte, beim Westküstenradweg habe man sich „sicher nicht mit Ruhm bekleckert“. Beim Radwegebau sei durch die Gemeinde in den vergangenen Jahren praktisch „null Komma null“ passiert.

Werden die sechs Abschnitte im bisherigen Tempo abgearbeitet, könne das Vorhaben bis 2030 dauern, warnte er und forderte mehr Tempo. Die Verwaltung stellte zugleich klar: Für den eigentlichen Ausbau des ersten Abschnitts ist in diesem Jahr noch kein Geld eingestellt. Zunächst geht es um die Ausführungsplanung.

Brisant bleibt die Elisabethstraße. In der Auflistung der aktuellen Bauabschnitte wird sie gar nicht namentlich genannt. Der betreffende dritte Abschnitt trägt lediglich die Bezeichnung „Käpt’n-Christiansen-Straße (Süden) bis Johann-Möller-Straße/Lornsenstraße (Norden)“. Erst der zugehörige Lageplan zeigt: Die im vergangenen Jahr umstrittene Elisabethstraße bleibt Teil der geplanten Route.

Damit nimmt der Westküstenradweg zwar konkretere Formen an. Zwei entscheidende Fragen bleiben aber offen: Wie teuer wird die gesamte Strecke – und wann können Radfahrer sie tatsächlich durchgehend nutzen? (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)