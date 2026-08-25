Ein Lkw ist am Dienstagmittag auf der A215 verunglückt und hat sich überschlagen. Die Autobahn ist bis zum Abend voll gesperrt.

Auf der A215 zwischen Kiel und Bordesholm ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Außer dem verunglückten Tanklastzug war kein anderes Fahrzeug beteiligt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der A215 in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Gemeinde Mielkendorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der mit Milch beladene Tanklastzug nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter, laut Polizei wohl wegen eines medizinischen Notfalls beim Fahrer. Weitere Fahrzeuge waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht beteiligt. Der 34-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall auf der A215: Brücke beschädigt

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Bei dem Unfall wurde zwar die Zugmaschine beschädigt, nicht jedoch der Milchtank. Auch eine Brücke wurde demoliert – sie ist jedoch weiterhin stabil. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

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Die A215 ist zwischen dem Autobahnkreuz Kiel-West und Bordesholm aktuell in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird ab Kiel-West über die A210 umgeleitet. Gegen 20 Uhr könnte die Sperrung aufgehoben werden. (rei/tem)