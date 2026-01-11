Meterhohe Flammen: Brand zerstört Garage und Wohnhaus

In Warwerort (Kreis Dithmarschen) ist es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz gekommen. Dort brannte eine Garage. Die Flammen erfassten dann auch das angrenzende Wohnhaus.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.40 Uhr zu einem Grundstück an der Straße „Auf der Greth“ gerufen. Von dort war ein Brand in einer Garage gemeldet worden. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen empor.

Haus nach Brand unbewohnbar

Trotz intensiver Löschversuche konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, dass auch das angrenzende Wohnhaus erfasst wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Verletzte gab es zum Glück nicht.