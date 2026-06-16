Bei Hamburg
Messerattacke vor Lokal: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt
Ein junger Mann wird in der Nacht auf Dienstag brutal angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist flüchtig – die Polizei sucht dringend Zeugen.
In Norderstedt ist ein junger Mann in der Nacht mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Der 20-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag zwischen 23.50 Uhr und 0.20 Uhr im Bereich Ohechaussee/Ecke Ulzburger Straße attackiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt er sich dort mit zwei Begleitern vor einem Lokal auf, als ihm plötzlich von hinten zwei Messerstiche zugefügt wurden.
Attacke in Norderstedt: Begleiter bringen Verletzten ins Krankenhaus
Der Täter flüchtete unerkannt. Die beiden Begleiter brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Hamburger Krankenhaus, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde.
Das könnte Sie auch interessieren:
Eine Absuche des mutmaßlichen Tatorts verlief bislang ohne Ergebnis, konkrete Spuren konnten nicht gesichert werden. Auch die genauen Hintergründe der Tat sind unklar.
Die Polizei bittet insbesondere die beiden Begleiter sowie weitere Zeugen, sich unter (040) 528060 zu melden.
Sie sind bereits M+ Abonnement?