Messerattacke vor Lokal: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein junger Mann wird in der Nacht auf Dienstag brutal angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist flüchtig – die Polizei sucht dringend Zeugen.

Norderstedt aus der Luft. Vor einer Kneipe ist ein junger Mann angegriffen worden . Apple Karten

In Norderstedt ist ein junger Mann in der Nacht mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 20-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag zwischen 23.50 Uhr und 0.20 Uhr im Bereich Ohechaussee/Ecke Ulzburger Straße attackiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt er sich dort mit zwei Begleitern vor einem Lokal auf, als ihm plötzlich von hinten zwei Messerstiche zugefügt wurden.

Attacke in Norderstedt: Begleiter bringen Verletzten ins Krankenhaus

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Der Täter flüchtete unerkannt. Die beiden Begleiter brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Hamburger Krankenhaus, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde.

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Eine Absuche des mutmaßlichen Tatorts verlief bislang ohne Ergebnis, konkrete Spuren konnten nicht gesichert werden. Auch die genauen Hintergründe der Tat sind unklar.

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Die Polizei bittet insbesondere die beiden Begleiter sowie weitere Zeugen, sich unter (040) 528060 zu melden.