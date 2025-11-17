Messerattacke im Norden: Tatverdächtiger gefasst

In der Innenstadt von Itzehoe wurde ein Mann am Montagabend Opfer einer Messerattacke. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei wurde kurz vor 19.30 Uhr alarmiert: Auf der Straße Feldschmiede in der Fußgängerzone war ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mann nach Messerattacke nicht in Lebensgefahr

Zur Schwere der Verletzungen äußerte sich die Polizei am Abend nicht. Der Mann befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

Die Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen fest. Nähere Informationen zu den beiden beteiligten Personen gab die Polizei noch nicht bekannt. Der unmittelbare Bereich des Tatorts ist Stand 22 Uhr noch abgesperrt. Die Beamten befragen vor Ort Zeugen. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, ist noch unklar.