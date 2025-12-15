Mercedes-Van kracht in Burger-Taxi: Lieferdienst viel zu schnell?

Ein voll beladener Mercedes-Van kracht auf einer Kreuzung in den Kleinwagen eines Burger-Lieferdienstes. Drei Menschen werden verletzt.

Bei einem Kreuzungsunfall auf der Friedenstraße in Halstenbek sind am Montagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Lieferdienstes war offenbar mit unangepasster Geschwindigkeit über eine Kreuzung gefahren, ohne auf die Vorfahrtregeln zu achten.

Unfall Halstenbek: Crash auf der Kreuzung

Nach Polizeiangaben hatte der Mann die Hauptstraße gegen 18:40 Uhr befahren, als er beim Überqueren der Friedenstraße einen voll beladenen Mercedes-Van übersah. Der Fahrer des Vans, der Vorfahrt gehabt hätte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Kleinwagen.

Beide Fahrer und der Beifahrer des Mercedes zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und wurden von Rettungskräften untersucht. Die beiden Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.