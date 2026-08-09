Ein Mercedes-Fahrer verliert auf der A1 die Kontrolle und prallt mit seinem SUV gegen die Leitplanke. Der Crash löst am Morgen eine Kettenreaktion aus.

Auf der A1 bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) kurz vor Hamburg hat es am frühen Sonntagmorgen einen schweren Unfall gegeben – mit glücklichem Ausgang für die Insassen eines Mercedes.

Zwei Personen waren in dem SUV aus Lübeck kommend Richtung Hamburg unterwegs. Rund 500 Meter hinter der Abfahrt Barsbüttel kam der 63 Jahre alter Autofahrer laut Polizei plötzlich nach links ab und prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke.

SUV überschlägt sich auf A1: Rettung über Schiebedach

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Auf mehreren Metern wurde die Planke förmlich niedergewalzt, ehe der Mercedes seitlich auf die Fahrbahn kippte und auf dem Mittelstreifen zum Stehen kam. Fahrer und Beifahrer hatten großes Glück: Sie wurden über das Schiebedach gerettet und blieben nahezu unverletzt. Sie kamen nur rein vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus. Weitere Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Bei der Kollision mit der Leitplanke verlor der SUV Fahrzeugteile; diese als auch Teile der Leitplanke wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert – mit Folgen.

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Mehrere Fahrzeuge fuhren über die Trümmer und wurden dabei beschädigt. Zudem trat Öl aus und verteilte sich auf der Autobahn. Die Feuerwehr musste anrücken, die Ölspuren abstreuen und die Trümmer beseitigen.

A1 bei Hamburg gesperrrt – Polizei ermittelt

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Die Polizei musste die A1 in beide Richtungen sperren. Richtung Süden wurde die Fahrbahn später wieder freigegeben. In Richtung Norden dauerten die Arbeiten am Sonntagvormittag noch an.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest.