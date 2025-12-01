Mercedes-SUV kracht in Garage und beschädigt Autos – Fahrer hat Ausrede parat

Am Sonntagnachmittag krachte es in der Innenstadt von Itzehoe. Ein Mann war mit seinem Mercedes-SUV in eine Garage gefahren. Er hatte auch gleich eine Vermutung, doch die wurde durch die Polizei widerlegt.

Um 16.30 Uhr wollte der Fahrer aus seiner eigenen Garage ausparken – er fuhr jedoch geradeaus gegen die Mauer einer gegenüberliegenden Garage. Dabei flogen Ziegel heraus und beschädigten einen dort abgestellten Volkswagen sowie einen Opel.

Bremstest bestätigt Aussage des Fahrers nicht

Der Mercedes-Fahrer gab an, dass seine Bremsen nicht funktioniert hätten. Die Polizei führte einen Bremstest durch, bei dem jedoch nichts Auffälliges festgestellt wurde.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks trug die Feuerwehr einzelne Elemente der beschädigten Garage ab und sicherte das Gebäude gegen Einsturz. Angaben zur Höhe des Sachschadens wurden nicht gemacht.