Der Unfallhergang ist noch unklar. Möglicherweise ist ein medizinischer Notfall die Ursache.

Der Unfall ereignete sich auf der Straße von Eutin (im Bild unten r.) und Malente (oben l.). Streetview

Schwerer Unfall bei Eutin: Auf der L174 sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Die Straße blieb rund vier Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war ein 29-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Malente unterwegs. Nahe der Gutsanlage Beuthiner Hof geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den Ford eines entgegenkommenden 73-Jährigen.

Nahe Eutin: Autos nach Frontalunfall stark beschädigt

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Durch den heftigen Aufprall wurden beide Wagen stark deformiert. Rettungskräfte versorgten die schwer verletzten Fahrer. Bis zu deren Eintreffen hatten sich Ersthelfer um die Männer gekümmert. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

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Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde zudem die Fahrbahn gereinigt. Die L174 war deshalb von etwa 15 bis 19 Uhr komplett gesperrt.

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Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der den Unfallhergang und die Ursache klären soll. Das Polizeirevier Eutin ermittelt wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

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Dabei wird auch geprüft, ob der 29-Jährige während der Fahrt möglicherweise einen medizinischen Notfall erlitt. Ob dies oder ein Fahrfehler dazu führte, dass der Mercedes auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang ungeklärt. (mp)