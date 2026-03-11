Mercedes-Fahrer nach Stau-Pinkelpause angefahren: Biker haut einfach ab

Während einer stundenlangen Vollsperrung Ende Februar erleichterte sich ein 56-Jähriger am Fahrbahnrand der A1. Als er zu seinem Mercedes zurückkehrte, wurde er plötzlich angefahren.

Viel passiert ist ihm zum Glück nicht, ärgern dürfte sich der Mercedes-Fahrer trotzdem tüchtig: Der 56-Jährige ist im Stau auf der A1 von einem Motorrad angefahren worden, auch sein Wagen wurde beschädigt. Der Biker verschwand einfach.

Laut Polizei stand der Mann am 25. Februar im Stau auf der A1 Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Bargteheide. Die Autobahn war wegen eines Verkehrsunfalls voll gesperrt worden, der 56-Jährige harrte wie alle anderen auch bereits seit mehreren Stunden im Stau aus, als ihn gegen 14.30 Uhr ein allzu menschliches Bedürfnis überfiel.

A1: Mercedesfahrer angefahren – Polizei sucht Zeugen

Als er sich am Fahrbahnrand erleichtert hatte, wollte er zu seinem Wagen zurück: „Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Motorradfahrer unzulässigerweise die Rettungsgasse und stieß mit dem Fußgänger und seinem Auto zusammen“, so eine Polizeisprecherin. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt, an seinem Wagen entstand Sachschaden.

Beide stürzten. Der Mercedesfahrer habe dem Biker noch geholfen, sein Motorrad wieder aufzustellen. Dieser dankte es ihm damit, dass er plötzlich davonfuhr, „ohne sich um die Schadensregulierung und Unfallaufnahme zu kümmern“. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls darum, sich unter (04531) 170 60 bei den Ermittlern zu melden.