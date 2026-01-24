Mehrere Zimmer stark verqualmt: Großeinsatz in Seniorenheim im Norden

In Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz in einem Seniorenheim gekommen. Pflegekräfte hatten eine Verqualmung in mehreren Zimmern gemeldet.

Laut Feuerwehr hatte eine Pflegekraft der Einrichtung an der Dorfstraße gegen 8.45 Uhr den Notruf gewählt. Sie hatte eine Verqualmung festgestellt, die sich schnell auf mehrere Zimmer ausgebreitet hatte. Aufgrund dieser dramatischen Angaben wurde Großalarm ausgelöst.

Mehr als 70 Rettungskräfte im Einsatz

Mehrere Wehren aus dem Umland rückten daraufhin zum Einsatzort aus, unterstützt von zahlreichen Rettungswagen, drei Notärzten und einem Rettungshubschrauber – insgesamt waren mehr als 70 Einsatzkräfte vor Ort. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Als Ursache für den Qualm wurde eine auf einem eingeschalteten Herd schmorende Plastikkanne ausgemacht und gelöscht.

Nachdem die Räume ausreichend belüftet waren, konnte der Einsatz beendet werden. Verletzte gab es zum Glück nicht.