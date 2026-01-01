Glätte-Unfälle auf der A23: Feuerwehrmann stirbt auf dem Weg zum Einsatz

Hagel und Eisregen haben am Donnerstagnachmittag zu schweren Unfällen auf der A23 und bei Warringholz im Kreis Steinburg geführt. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben, als er zum Gerätehaus fahren wollte, um auf der A23 zu helfen.

Gegen 13 Uhr ging die Meldung über einen Fahrzeugbrand mit mehreren eingeklemmten Personen auf der A23 zwischen Hanerau-Hademarschen und Schafstedt in Fahrtrichtung Norden ein. Ein 41-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann war deshalb auf dem Weg zur Wache, um auf der A23 zu helfen, als er selbst bei glatter Straße von der Fahrbahn der L127 abkam und sich im Straßengraben überschlug. Der Kamerad verstarb noch vor Ort und musste von anderen Feuerwehren befreit werden.

Der Unfall auf der A23 erwies sich als weniger dramatisch, allerdings wurden drei Menschen leicht verletzt. Eingeklemmt war an der Einsatzstelle niemand und auch ein brennendes Fahrzeug gab es nicht. Allerdings hatten sich an der Stelle mehrere Unfälle aufgrund der glatten Straßen ereignet, weshalb die A23 in Richtung Norden stundenlang gesperrt blieb. Ein Tesla landete auf der Seite, zwei weitere Fahrzeuge im Grünstreifen. Die betroffene Freiwillige Feuerwehr des verunfallten Kameraden wurde seelsorgerisch betreut. Die L127 blieb aufgrund der Aufräumarbeiten bis 15.45 Uhr gesperrt.