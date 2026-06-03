Handtasche mit 5750 Euro verloren: 19-Jährige sorgt für Happy End

Eine Seniorin verliert beim Einkaufen ihre Handtasche und mehrere Tausend Euro. Doch die 81-Jährige hat Glück.

Eine 81 Jahre alte Frau hat beim Einkaufen in Eckernförde ihre Handtasche mit 5750 Euro Bargeld verloren – und dank einer ehrlichen Finderin kurze Zeit später wiederbekommen. Die Seniorin hatte den Verlust am Montag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Einige Zeit später sei eine 19-Jährige ebenfalls auf dem Polizeirevier Eckernförde erschienen, um die Handtasche samt Inhalt abzugeben. Tasche und Bargeld konnten an die 81-Jährige zurückgegeben werden.

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Mit Hilfe der Polizei konnten die beiden Frauen ihre Telefonnummern austauschen. Sie wollen sich den Angaben zufolge nun über einen Finderlohn abstimmen. (dpa/mp)