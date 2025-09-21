Schwerer Unfall im Norden: Sechs Verletzte – zwei Hubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall im Kreis Dithmarschen: Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Wennbüttel sind sechs Menschen verletzt worden. Auch ein drittes Auto soll beteiligt gewesen sein. Ein Großaufgebot an Kräften war im Einsatz.

Laut Angaben der Polizei krachten am Samstagabend auf der L316 in Höhe der Grünentaler Brücke ein Auto und ein Transporter ineinander; eines der Fahrzeuge soll zuvor in den Gegenverkehr geraten sein.

Wennbüttel: Großaufgebot an Kräften an Unfallstelle

Der Aufprall war so heftig, dass sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer eines dritten, nachfolgenden Wagens soll lediglich über die auf dem Asphalt verteilten Trümmerteile gefahren sein. Zu einem zweiten Crash kam es nicht.

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot aus. Insgesamt waren sieben Rettungswagen im Einsatz. Auch zwei Rettungshubschrauber landeten an der Unfallstelle und brachten Notärzte.

Die Einsatzkräfte behandelten sechs Menschen, von denen alle offenbar großes Glück hatten: Fünf von ihnen erlitten nur leichte und einer mittelschwere Verletzungen. Sie seien vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Polizei hatte für die Rettungsarbeiten die Straße gesperrt, diese Maßnahme hielt über Stunden an. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Beamten versuchen nun herauszufinden, wieso es zu dem Unfall kam. (dg)