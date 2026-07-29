Ein E-Scooter-Fahrer flüchtet ohne Kennzeichen und mit erhöhter Geschwindigkeit. Zwei Streifenwagen kollidieren bei der Verfolgung.

Zwei Polizeiautos kollidierten bei einer Verfolgungsjagd. (Symbolfoto) picture alliance / ABBfoto | -

Bei einer Verfolgungsfahrt mit einem E-Scooter in Flensburg sind vier Polizeibeamte leicht verletzt worden. Als die Polizei den E-Scooter am Ballastkai verfolgte, fuhr ein Streifenwagen in die Seite eines zweiten Streifenwagens, wie eine Mitarbeiterin des Lagezentrums sagte.

Wie es zu der Kollision am Dienstagabend kam, war zunächst unklar. Der E-Scooter-Fahrer sei mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit gefahren. Erlaubt seien 50 Kilometer pro Stunde gewesen.

An dem E-Scooter war kein Kennzeichen. Der Fahrer flüchtete. (dpa/mp)