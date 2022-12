Mehrere Einbrüche in Kitas: Wer beklaut Kinder?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist gleich in zwei Kindertagesstätten in Pinneberg eingebrochen worden. Wer macht so etwas? In einer der beiden Kitas ist am Morgen nicht klar gewesen, was überhaupt entwendet wurde. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Bei den beiden Kindertagesstätten handelt es sich um eine in der Bismarckstraße und eine in der Reichenberger Straße in Pinneberg. Offenbar ist der Täter oder sind die Täter zwischen Kita-Schluss um 18 Uhr und Kita-Öffnung um 6 Uhr eingedrungen. Sie beschädigten mehrere Türen und stahlen Bargeld.

Was wurde in der Kita gestohlen?

In der Reichenberger Straße ließ sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme am Mittwochmorgen durch eine Streife noch kein Diebesgut feststellen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter (04101) 2020 um Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Kitas während der Tatnacht. (mp)