Meterhohe Flammen und dichter Rauch zogen am Samstagnachmittag über den Parkplatz des Förde Parks. Was bisher über den Großeinsatz bekannt ist.

Die Flammen auf dem Parkplatz schlugen zwischen den Autos mehrere Meter in die Höhe. Benjamin Nolte

Ein brennender Pkw löste am Samstagnachmittag in Flensburg einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus – die Umstände seien „ungewöhnlich”.

Der erste Notruf ging um 14.44 Uhr ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Dichter Rauch und meterhohe Flammen schlugen in den Himmel und griffen auf weitere Fahrzeuge über. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand. Die Fahrzeuge standen zum Zeitpunkt des Brandes unbesetzt auf dem Parkplatz.

Brennende Autos in Flensburg: Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

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Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, setzte die Feuerwehr gegen 16 Uhr Schaum ein. Das Feuer konnte inzwischen vollständig gelöscht werden. Drei Autos brannten komplett aus, drei weitere wurden durch die Hitze leicht beschädigt.

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Die Polizei hatte den Bereich weiträumig abgesperrt. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort, sie führt nun die Ermittlungen zur Brandursache. Bislang ist unklar, ob ein technischer Defekt oder eine andere Ursache das Feuer ausgelöst hat – Hinweise gebe es noch nicht. Uhrzeit und Ort des Feuers seien jedoch „ungewöhnlich”, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.

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Der Einsatz vor Ort ist inzwischen beendet, die ausgebrannten Autos wurden von der Kriminalpolizei beschlagnahmt. Abtransportiert wurden sie aber noch nicht. (mp)