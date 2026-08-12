In Oststeinbek (Kreis Stormarn) kam es am Dienstagnachmittag zu einem dramatischen Brandeinsatz: In einer Villa stand die Küche in Flammen. Die Rettungskräfte trafen dort auf mehr Bewohner als zunächst angenommen.

Zu dem Einsatz kam es gegen 15 Uhr an der Straße Meienhoop. Von dort wurde ein Küchenbrand in einer Villa gemeldet. Weil sich noch Menschen darin befinden sollten, wurden gleich mehrere Feuerwehr- sowie Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert.

10 Bewohner, darunter 8 Kinder vom Rettungsdienst betreut

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Als die Retter vor Ort eintrafen, erlebten sie eine Überraschung: Statt der angenommenen drei Bewohner, fanden sie 10 Personen vor, darunter 8 Kinder. Alle wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Verletzt war zum Glück keiner.

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Wie die MOPO erfuhr, wurde das Gebäude vom Landkreis zur Unterbringung von Geflüchteten angemietet. Davon hatte die Feuerwehr aber keine Kenntnis. Das Haus war bei Alarmierung weder bei Polizei noch bei Feuerwehr als entsprechendes Objekt hinterlegt.

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Feuerwehrmann spricht von Problemen in der Meldekette

„Wenn der Brand in der Nacht ausgebrochen wäre, hätten wir wegen der erhöhten Bewohneranzahl wahrscheinlich weitaus größere Probleme gehabt“, sagt ein Feuerwehrmann zur MOPO.